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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 17日 星期四 15:46 BJT

雷霆逆转湖人 2-0领先

俄克拉荷马雷霆周三77-75惊险击败洛杉矶湖人，在西部半决赛取得2-0领先。科比和拜纳姆分别为湖人拿到20分，湖人在终场前两分钟时75-68领先，但哈登拿下四分，杜兰特独得五分，帮雷霆完成逆转。当天东部半决赛波士顿凯尔特人107-91击败费城七六人，取得2-1领先。路透

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