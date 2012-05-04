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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 4日 星期五 14:48 BJT

尼克斯与小牛濒临出局

詹姆斯周四率迈阿密热火客场87-70击败纽约尼克斯，在季後赛首轮七战四胜系列赛中取得3-0领先。尼克斯自2001年4月在季後赛已遭遇13连败，再吞一场败仗将告别本赛季季後赛。俄克拉荷马雷霆则95-79击败达拉斯小牛，目前3-0领先，卫冕冠军小牛也被逼到出局边缘。路透

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