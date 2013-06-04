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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 11:48 BJT

抢七战热火99-76大胜 与马刺会师决赛

周一NBA东部决赛迈阿密热火主场99-76大胜印第安纳步行者，以4-3的总比分抢七拿下东部冠军，将与圣安东尼奥马刺决战总决赛。詹姆斯拿下全场最高32分并抢下8个篮板，韦德21分9个篮板；步行者阵营希伯特拿下18分8个篮板。总决赛第一场周四将在热火主场打响。路透
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