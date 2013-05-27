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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 27日 星期一 14:25 BJT

NBA东部决赛热火114-96大胜步行者

周日NBA东部决赛第三场中，迈阿密热火客场114-96大胜印第安纳步行者，在系列赛取得2-1领先，步行者则吃到本次季后赛开赛以来首个主场败仗。热火从第二节开始确立领先优势，半场结束时70-56领先。詹姆斯全场拿下22分，韦德18分8次助攻，热火先发五人得分全部上双，全队命中率达54%。路透

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