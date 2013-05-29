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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 14:34 BJT

步行者主场胜热火追平比分

周二NBA东部决赛印第安纳步行者99-92主场胜迈阿密热火，2-2追平系列赛比分。前三节步行者领先居多，第四节热火一度打出14-2小高潮，从落后9分反超3分，随后步行者找回状态打出7-0攻势挽回颓势。罗伊·希伯特为步行者拿下23分12个篮板，斯蒂芬森20分，乔治·希尔19分6次助攻；热火阵营詹姆斯拿下24分，查尔默斯20分。下一场较量将在周四转至热火主场。路透

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