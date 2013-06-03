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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 11:41 BJT

步行者击退热火 东部决赛被拖进第七战

印第安那步行者周六91-77击败迈阿密热火，将NBA东部决赛拖进第七场生死战。生死战美国时间周一将在热火主场上演，胜者将与圣安东尼奥马刺在总决赛中一决高下。在韦德及波什状态低迷、安德森遭停赛情况下，赛前3-2领先的热火未能完成致命一击。保罗·乔治此役为步行者贡献28分，希伯特贡献11篮板和24分。路透

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