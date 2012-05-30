版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 5月 30日 星期三 16:06 BJT

马刺创20连胜

圣安东尼奥马刺周二120-111再胜俄克拉荷马雷霆，创下破纪录的20连胜，并在西部决赛取得2-0领先。马刺超越洛杉矶湖人2001年从常规赛到季後赛取得的19连胜纪录。帕克此役狂砍34分，并有八次助攻，第六人吉诺比利进账20分。杜兰特为雷霆得到31分，哈登得到30分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐