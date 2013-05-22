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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 14:17 BJT

西部决赛马刺加时胜灰熊2-0领先

周二NBA西部决赛第二场圣安东尼奥马刺经加时赛93-89击败孟菲斯灰熊，大比分2-0领先。马刺末节一度领先14分，但在最后四分钟1分未得，四节结束双方85-85战平。在加时赛中邓肯一人拿下8分中的6分，最终为马刺确保了第二场胜利。下一场比赛将在周六回到灰熊主场。路透
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