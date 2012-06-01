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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 1日 星期五 17:10 BJT

雷霆终结马刺20连胜

俄克拉荷马雷霆周四主场102-82大胜圣安东尼奥马刺，终结後者近期20连胜脚步，将NBA西部决赛比分扳成1-2。马刺在50天内第一次吃到败仗，也彰显出以年轻天才为核心的雷霆，在主场是令人生畏的虎狼之师。团队力量是雷霆此役获胜的关键，得分最高的杜兰特拿到22分。路透

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