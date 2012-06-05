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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 5日 星期二 14:52 BJT

雷霆逼近西部冠军

俄克拉荷马雷霆周一客场108-103击败圣安东尼奥马刺，距NBA西部冠军仅一胜之遥。杜兰特拿下雷霆最高的27分，布鲁威斯克贡献23分，哈登得到20分，雷霆目前在七战四胜制系列赛中占据3-2领先。马刺在赢下系列赛前两战後遭到三连败，其中此役出现多达21次失误。路透

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