俄克拉荷马雷霆周一在NBA西部半决赛首场交锋中119-90痛击洛杉矶湖人，也对慈世平之前恶名昭着的肘击事件报了一箭之仇。慈世平曾在4月22日的常规赛中肘击雷霆球员哈登，被禁赛七场。维斯布鲁克此役为雷霆贡献27分、9次助攻和7个篮板，杜兰特25分。科比和拜纳姆各得20分。路透