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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 12日 星期二 13:31 BJT

76人主场106-97胜篮网

当地时间周一费城76人106-97击败布鲁克林篮网，76人全队共6人得分上双，其中斯宾塞·霍伊斯贡献24分10个篮板7次助攻，篮网阵营德隆·威廉姆斯拿下全场最高27分13个助攻，约翰逊20分6次助攻，布鲁克·洛佩斯贡献19分6个篮板。路透
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