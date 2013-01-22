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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 22日 星期二 11:26 BJT

勇士106-99快船

当地时间周一金州勇士106-99主场胜洛杉矶快船，库里全场最高28分6次助攻，汤普森18分，贾里特·杰克18分6个篮板并送出10个助攻，大卫·李12分11个篮板6次助攻；快船方面格里芬26分13个篮板8次助攻，克劳福德替补出场贡献24分，卡隆·巴特勒19分5个篮板。快船32胜10负紧随雷霆(32胜9负)排在西部第二。路透
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