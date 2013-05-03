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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:35 BJT

勇士主场胜掘金4-2晋级

周四NBA季后赛金州勇士主场92-88胜丹佛掘金，以西部第六的身份淘汰西部第三，4-2晋级第二轮。库里22分8次助攻，博格特14分21个篮板4个盖帽，哈里森·巴恩斯、贾里特·杰克、德拉蒙德·格林均得分上双；伊戈达拉为掘金贡献24分9个篮板6次助攻，泰·劳森拿下17分。路透
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