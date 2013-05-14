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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 14:23 BJT

灰熊主场胜雷霆3-1领先

周一NBA季后赛西部半决赛中，孟菲斯灰熊在一度落后17分的情况下成功翻盘，主场经加时赛103-97击败俄克拉荷马雷霆，3-1率先夺得赛点。麦克·康利24分，马克·加索尔23分11个篮板，扎克·兰多夫23分12个篮板；雷霆阵营杜兰特27分14个篮板，伊巴卡17分14个篮板，凯文·马丁替补上场拿下18分，另杰克逊、科里森均得分上双。路透
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