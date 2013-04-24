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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 14:44 BJT

热火胜雄鹿2-0领先

周二NBA季后赛迈阿密热火主场98-86胜密尔沃基雄鹿，将总比分改写为2-0。韦德拿下21分7个篮板，詹姆斯19分8个篮板6次助攻，波什与替补上场的巴蒂尔、安德森均得分上双。厄尔森·伊尔亚索瓦为雄鹿拿下21分，迈克·邓利维16分，拉里·桑德斯14分。双方下一战将转战雄鹿主场。路透
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