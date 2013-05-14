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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 14:18 BJT

热火客场屠公牛夺赛点

周一NBA季后赛迈阿密热火88-65客场大比分胜公牛，系列赛比分3-1领先抢占赛点。詹姆斯贡献27分8次助攻7个篮板，波什14分6个篮板4次盖帽，韦德10投3中仅得得6分4次助攻。主场作战的公牛全队命中率仅有25.7%。路透
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