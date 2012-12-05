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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 5日 星期三 11:51 BJT

热火101-105负奇才 雷霆117-111篮网

美国当地时间周二，迈阿密热火客场101-105不敌华盛顿奇才，六连胜被终结。詹姆斯26分13个篮板11个助攻，韦德砍下24分，波什20分12个篮板，替补球员表现出色则是奇才胜出的关键；此外雷霆117-111击败篮网，杜兰特砍下32分，德隆威廉姆斯拿到全场最高33分。路透

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