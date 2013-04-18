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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:41 BJT

常规赛收官战热火胜魔术 马刺负森林狼

周三NBA常规赛收官战东部第一迈阿密热火主场105-93轻取奥兰多魔术，拿下八连胜，韦德21分10次助攻。西部第二圣安东尼奥马刺下半场换下主力，最终95-108不敌明尼苏达森林狼，将在季后赛首轮对阵湖人。俄克拉荷马雷霆主场89-95不敌雄鹿，纽约尼克斯98-92胜亚特兰大老鹰。路透

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