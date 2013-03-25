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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 25日 星期一 11:13 BJT

热火主场大胜山猫迎26连胜

当地时间周日迈阿密热火主场109-77大胜夏洛特山猫，连胜场数增至26场。詹姆斯砍下32分8个篮板10次助攻，波什15分5个篮板，替补上场的诺里斯·科尔15分6次助攻；在周日的其他比赛中，芝加哥公牛104-97客场胜明尼苏达森林狼。路透
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