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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 13:54 BJT

热火客场险胜76人 豪取20连胜

当地时间周三迈阿密热火98-94客场险胜76人，继续保持联盟第一的位置。詹姆斯拿下27分7个篮板8次助攻，韦德21分8个篮板；76人在常规赛对热火已吃到14连败，赛迪斯·杨拿下了全队最高24分15个篮板，朱·霍利迪21分7个篮板7次助攻。路透
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