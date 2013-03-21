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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 21日 星期四 13:46 BJT

热火24连胜 27分落后逆转骑士

当地时间周三东部排名第一的迈阿密热火客场98-95险胜克利夫兰骑士，迎24场连胜，继续向湖人33场连胜纪录靠拢。热火开场不利，第二节仅得10分，第三节时一度落后27分，但最终成功逆转。詹姆斯三双25分12个篮板10次助攻，查尔默斯贡献17分，韦德、波什以及替补上场的雷阿伦、肖恩·巴蒂尔均得分上双。路透
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