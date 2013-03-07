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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 14:31 BJT

热火97-96险胜魔术

当地时间周三迈阿密热火97-96险胜奥兰多魔术，詹姆斯26分，韦德24分6个篮板4次抢断，波什17分10个篮板，魔术阵营乌切维奇拿下25分；在当日的其他比赛中，纽约尼克斯客场87-77胜底特律活塞，洛杉矶湖人客场108-102新奥尔良黄蜂，明尼苏达森林狼主场87-82胜华盛顿奇才。路透
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