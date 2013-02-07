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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 13:53 BJT

波什缺阵 热火主场114-108火箭

当地时间周三迈阿密热火主场114-108胜休斯顿火箭，四节比分分别为32-30 31-26 26-27 25-25。热火方面波什缺阵，詹姆斯拿下32分6个篮板5次助攻，韦德31分8次助攻5个篮板；而火箭阵营哈登拿下了36分12个篮板7次助攻，林书豪13分3次助攻，全队共五人得分上双。路透
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