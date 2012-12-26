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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 14:57 BJT

公牛97-120火箭 篮网76-93

当地时间周二NBA圣诞大战休斯顿火箭客场120-97大比分击败芝加哥公牛，火箭阵营四人得分上20，哈登26分5个篮板6次助攻，林书豪20分11次助攻，帕森斯23分，阿西克面对旧主拿下20分18个篮板；在另一赛场上布鲁克林篮网主场76-93惨败波士顿凯尔特人。路透

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