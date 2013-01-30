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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 30日 星期三 15:07 BJT

金州勇士108-95胜克利夫兰骑士

当地时间周二金州勇士108-95客场胜克利夫兰骑士，克雷·汤普森取得全场最高32分7个篮板，贾里特·杰克26分12次助攻，大卫·李20分13个篮板8次助攻。勇士28胜17负排在西部第5，骑士13胜33负排在东部第13。路透
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