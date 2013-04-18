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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:40 BJT

爵士负灰熊无缘季后赛 湖人列西部第七

周三NBA常规赛收官战犹他爵士客场70-86不敌孟菲斯灰熊，无缘季后赛。而湖人主场99-95加时胜休斯顿火箭取得五连胜，超越后者最终取得西部第七。保罗加索尔打出三双，拿下17分20个篮板11次助攻，霍华德16分18个篮板，史蒂夫·布雷克24分，慈世平12分；火箭阵营哈登砍下30分8个篮板，林书豪12分。路透

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