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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 14:12 BJT

尼克斯客场险胜凯尔特人

当地时间周四纽约尼克斯客场89-86险胜波士顿凯尔特人，安东尼贡献全场最高28分9个篮板，斯塔德迈尔15分9个篮板，基德12分，山姆波特10分；凯尔特阵营隆多上三双贡献23分10个篮板11次助攻，保罗·皮尔斯22分6个篮板，加内特8分12个篮板。路透
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