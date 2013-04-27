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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 27日 星期六 11:44 BJT

尼克斯90-76凯尔特人3-0领先

周五NBA季后赛纽约尼克斯客场90-76轻取波士顿凯尔特人，总比分3-0领先拿到赛点。安东尼拿到全场最高的26分，费尔顿15分10次助攻，J.R.史密斯替补上场拿到15分，钱德勒6分8个篮板。凯尔特人阵营杰夫·格林拿下21分9个篮板，保罗·皮尔斯17分，杰森·特里14分，加内特12分抢下17个篮板。路透

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