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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 14:06 BJT

安东尼34+6 尼克斯112-106胜掘金

当地时间周日纽约尼克斯主场112-106击败丹佛掘金，安东尼拿到全场最高的34分及6个篮板，基德17分7次助攻，钱德勒15分12个篮板；在另一赛场上，俄克拉荷马雷霆104-93胜印第安纳步行者取八连胜，杜兰特27分8个篮板，威斯布鲁克贡献21分7个篮板6次助攻。路透

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