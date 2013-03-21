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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 21日 星期四 13:51 BJT

尼克斯106-94胜魔术

当地时间周三纽约尼克斯主场106-94胜奥兰多魔术，迎来两连胜，目前排在东部第三。安东尼复出拿下21分8个篮板，替补出场的J.R.史密斯22分7个篮板。在周三的其他比赛中，夏洛特山猫107-110主场胜多伦多猛龙，亚特兰大老鹰98-90主场胜密尔沃基雄鹿，布鲁克林篮网113-96大胜达拉斯小牛。路透
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