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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 22日 星期二 11:46 BJT

尼克斯85-88主场负篮网

当地时间周一纽约尼克斯主场85-88惜败于布鲁克林篮网，J.R.史密斯最后时刻为尼克斯三分线外出手，但未能扳平比分。安东尼29分7次助攻，记得11分6次抢断，史密斯16分，斯塔德迈尔15分6个篮板；篮网方面乔·约翰逊25分5次助攻，德隆威廉姆斯14分12次助攻。路透
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