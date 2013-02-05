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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 14:49 BJT

尼克斯99-85活塞取五连胜

当地时间周一纽约尼克斯主场99-85大胜底特律活塞，迎来五连胜。安东尼拿下27分7个篮板，斯塔德迈尔20分，钱德勒贡献8分20个篮板，费尔顿送出9次助攻。尼克斯31胜15负紧随东部榜首迈阿密热火(31胜14负)之后，后者周一主场99-94胜夏洛特山猫，詹姆斯31分8个篮板8次助攻，波什23分，韦德20分12个篮板。路透
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