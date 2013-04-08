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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 12:03 BJT

尼克斯客场125-120胜雷霆

周日NBA常规赛俄克拉荷马雷霆主场120-125不敌纽约尼克斯。尼克斯迎来12连胜，安东尼拿下36分12个篮板，JR·史密斯替补出场22分7个篮板，费尔顿16分8次助攻，钱德勒、基德、科普兰德得分上双。雷霆阵营威斯布鲁克拿下全场最高37分并贡献11个篮板8次助攻，杜兰特27分7次助攻。路透
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