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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 14:00 BJT

湖人103-113负雄鹿 西部第八地位堪忧

周四NBA常规赛密尔沃基雄鹿结束四连败，主场113-103击败洛杉矶湖人，继续把持东部第八的位置，而湖人西部第八地位则堪忧。慈世平因半月板受伤本赛季报销，科比砍下30分，霍华德15分15个篮板，包括纳什、加索尔等人在内湖人全队六人得分上双，一度领先13分，但仍未能取得胜利。路透
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