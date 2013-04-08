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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 8日 星期一 14:37 BJT

湖人客场95-109负快船 西部第八失守

周日洛杉矶湖人客场95-109不敌洛杉矶快船，跌出西部前八。科比25分7个篮板10次助攻，霍华德25分，保罗加索尔12分13个篮板8次助攻，厄尔·克拉克贡献11分；快船阵营格里芬拿下24分12个篮板，克里斯·保罗24分12次助攻，克劳福德替补出场获20分。路透
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