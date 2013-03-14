版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 11:51 BJT

湖人客场负老鹰 连胜遭终结

当地时间周三洛杉矶湖人客场92-96不敌亚特兰大老鹰，四连胜遭终结。科比31分7个篮板5次助攻，其中第三节独砍20分，慈世平20分8个篮板，纳什11分7次助攻，霍华德10分16个篮板，而老鹰则结束三连败，全队6人得分上双。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐