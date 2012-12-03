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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 3日 星期一 14:29 BJT

湖人主场103-113负魔术

洛杉矶湖人周一主场103-113不敌奥兰多魔术，科比斩获34分7个篮板5次助攻，霍华德21分15个篮板，保罗·加索尔11分7个篮板；在另一赛场上纽约尼克斯106-99主场击败菲尼克斯太阳，安东尼砍下34分6个篮板，钱德勒15分13个篮板入账。路透

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