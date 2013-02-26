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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 26日 星期二 14:06 BJT

湖人客场108-119不敌掘金

当地时间周一洛杉矶湖人客场108-119不敌丹佛掘金，结束三连胜。科比拿下29分9次助攻5个篮板，纳什16分5次助攻，霍华德15分14个篮板，慈世平15分，贾米森拿到14分。掘金阵营威尔森·钱德勒贡献23分，泰·劳森22分8次助攻，安德烈·伊戈达拉14分12次助攻。路透
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