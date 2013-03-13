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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 14:25 BJT

湖人客场胜魔术取四连胜

当地时间周二洛杉矶湖人客场106-97胜奥兰多魔术，取得四连胜，并超越爵士重返西部第八。霍华德一人独得39分抢下16个篮板，慈世平14分，科比11分7个篮板8次助攻，纳什、贾米森、米克斯均得分上双；魔术阵营贾米尔·尼尔森拿下21分7次助攻。路透

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