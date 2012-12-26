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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 26日 星期三 11:59 BJT

科比安东尼各砍34分 湖人主场胜尼克斯

NBA圣诞大战洛杉矶湖人主场100-94击败纽约尼克斯，收获五连胜。科比34分5个篮板，慈世平20分7个篮板，纳什16分6个篮板11次助攻，保罗加索尔13分8个篮板6次助攻，霍华德14分12个篮板，尼克斯阵营安东尼亦砍下34分7个篮板，史密斯贡献25分5个篮板。路透

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