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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 14:03 BJT

雷霆客场90-80胜爵士 湖人重回西部第八

周二NBA常规赛犹他爵士主场80-90不敌俄克拉荷马雷霆，两连胜终止。而湖人则主场104-96力擒新奥尔良黄蜂，重回西部第八的位置。在周二的其他比赛中，纽约尼克斯主场120-99大胜华盛顿奇才，拿下13连胜；迈阿密热火主场94-83击败密尔沃基雄鹿；休斯顿火箭凭借争议干扰球绝杀101-98险胜菲尼克斯太阳。路透
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