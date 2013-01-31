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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 31日 星期四 15:06 BJT

湖人86-92太阳 连胜止步

当地时间周三洛杉矶湖人客场86-92不敌菲尼克斯太阳，止步三连胜。太阳队第四节打出29-13实现逆转。科比17分9次助攻5个篮板，慈世平15分，霍华德9分14个篮板，加索尔、贾米森、纳什得分上双；太阳队比斯利全场最高贡献27分。路透

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