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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 11日 星期一 13:49 BJT

湖人90-81公牛 雷霆91-79凯尔特人

周日洛杉矶湖人主场90-81力克芝加哥公牛，湖人全队6人得分上双，科比拿下19分7个篮板9次助攻，霍华德16分21个篮板，公牛阵营亦有5人得分上双，罗宾逊19分8次助攻，乔金·诺阿18分17个篮板；同日俄克拉荷马雷霆主场91-79大胜波士顿凯尔特人，杜兰特拿下全场最高23分并贡献11个篮板。路透

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