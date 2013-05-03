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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:39 BJT

篮网客场险胜公牛 3-3扳平大比分

周四NBA季后赛布鲁克林篮网客场95-92险胜芝加哥公牛，大比分3-3平将比赛拖入抢七。德隆·威廉姆斯17分11次助攻，乔·约翰逊与布鲁克·洛佩斯各得17分，华莱士15分；公牛受伤病拖累，辛里奇继续因伤缺阵，马科·贝里内利拿下22分7次助攻，内特·罗宾逊18分，吉米·巴特勒17分7个篮板6次助攻。路透
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