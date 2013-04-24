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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 14:45 BJT

勇士131-117掘金 扳平总比分

周二NBA季后赛丹佛掘金主场117-131不敌金州勇士，将带1-1战绩奔赴客场。斯蒂芬·库里拿下30分13次助攻，勇士全队共四人得分上20。泰·劳森为掘金拿下19分12次助攻，科里·布鲁尔替补上场贡献19分，伊戈达拉18分7次助攻，米勒18分，掘金全队6人得分上双。路透
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