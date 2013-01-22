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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 22日 星期二 11:47 BJT

火箭100-94擒山猫

当地时间周一休斯顿火箭客场100-94力擒夏洛特山猫，哈登29分7个篮板7次助攻，马库斯·莫里斯21分，德尔菲诺、帕森斯、贝弗利得分上双，林书豪上场24分钟仅得4分；山猫阵营肯巴·沃克砍下全场最高35分，替补上场的雷蒙·塞申斯贡献19分8个篮板5次助攻。路透
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