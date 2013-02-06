版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 6日 星期三 14:18 BJT

火箭140-109狂胜勇士

周二NBA常规赛休斯顿火箭主场140-109大胜金州勇士，林书豪贡献全场最高的28分9次助攻，哈登18分7次助攻，火箭共八人得分上双，全场火箭三分球40投23中。勇士阵营替补上场的贾里特·杰克贡献20分5次助攻，大卫·李18分7个篮板。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐