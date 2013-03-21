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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 21日 星期四 13:45 BJT

“哈林”合砍53分 火箭100-93爵士

当地时间周三休斯顿火箭主场100-93胜犹他爵士，哈登、林书豪合砍53分，爵士阵营戈登·海沃德拿下全队最高27分；在当日另一场比赛中，孟菲斯灰熊主场经过加时90-89一分险胜俄克拉荷马雷霆，马克·加索尔打入绝杀，并贡献15个篮板，雷霆则遭遇两连败，杜兰特全场最高32分，威斯布鲁克20分。
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