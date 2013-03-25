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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 25日 星期一 10:49 BJT

火箭主场1分险胜马刺

当地时间周日休斯顿火箭主场96-95险胜圣安东尼奥马刺，哈登拿下29分9个篮板6次助攻，并在最后4秒时投入关键进球，助火箭实现逆转，另外钱德勒·帕森斯20分8个篮板，林书豪上场27分钟仅拿到6分5次助攻并有4次失误；马刺阵营托尼·帕克23分7次助攻，邓肯17分7个篮板。路透
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